بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة.وقال إنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.وأشار وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل افتتاح"ملتقى الصحة العالمي" أمس، أن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عام 2023.

وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة. وأضاف"ادعو المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، والذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى".وخلال كلمته الافتتاحية استعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، والتي ذكر منها مجال"التقنيات الحيوية واللقاحات".

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة.وقال إنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.وأشار وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل افتتاح"ملتقى الصحة العالمي" أمس، أن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عام 2023. headtopics.com

وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

'التأمين الوطني' منتصف العام المقبلقال وزير الصحة فهد الجلاجل، إنه في منتصف العام المقبل سيبدأ تطبيق 'التأمين الوطني'، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ يستمر مدى الحياة اقرأ أكثر ⮕

استمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنهااستمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنها اقرأ أكثر ⮕

الجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطيةالجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطية كشف وزير الصحة فهد الجلاجل عن موعد تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني، والمزايا التي اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن التأمين الصحي الوطني: مستمر مدى الحياة وممول من الدولةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أفكار لإفطار يساعد في إنقاص الوزنتعدّ وجبة الإفطار واحدة من أهم وجبات اليوم. ويجب أن تتجنب الخروج خلال اليوم دون تناول شيء صحي لملء معدتك. اقرأ أكثر ⮕

أفكار لإفطار يساعد في إنقاص الوزنتعد وجبة الإفطار واحدة من أهم وجبات اليوم. ويجب أن تتجنب الخروج خلال اليوم دون تناول شيء صحي لملء معدتك. اقرأ أكثر ⮕