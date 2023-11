بسبب الأمطار الغزيرة.. جريان 'شيخ أودية السعودية'

يذكر أن الباحث الدكتور خالد الزعاق، قد أكد في وقت سابق، أنه خلال العصور المطيرة كان هذا الوادي أشبه بالنهر الجاري من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب، كما أنه في عصر التصحر، قطعت أوصاله الرمال فتحول إلى 3 أجزاء هي وادي الرمة، ووادي الأجردي، ووادي الباطن.وأشار إلى أنه خلال عصر الجفاف تحول الوادي إلى نهر جاف ينهض ثلاث مرات كل سنة، ومع التغيرات المناخية بدأ يجري على فترات متقاربة، مؤكدًا أن الوادي كان أحد طرق التجارة العالمية قديمًا الرابطة بين آسيا وإفريقيا.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، نحن الآن نحكم حكماً جازماً أن جريان وادي الرمة لهذا السنة أقوى من عام 1402هـ، والوادي من بداية حياته إلى نهاية حياته ستمتد لمدة شهر، وهذا الوادي مغذى من جنوب غربي حائل ومن شرق المدينة ومن جنوب نجد.انطلق أمس عرض السيرك"الخفة العظيمة" رابع فعاليات"العروض الأرجنتينية" المنظمة من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة ...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: بعد 3 أيام من الأمطار المتواصلة.. شاهد جريان وادي الرمة جنوب غرب حائلجرى وادي الرمة، الملقب بـ'شيخ أودية السعودية'، في أفرعه العليا جنوب غرب منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة.

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة شهد وادي الرمة جريان المياه فيه بشكل شديد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار أغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاضت الأمطار الغزيرة التي رافقت عاصفة عنيفة؛

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: 7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء ينصح خبراء السيارات باتباع بعض الإجراءات المهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء خاصة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: منذ 53 عاما.. تونس تعيش الخريف الأكثر حرارة و جفافاتعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: عسير الأعلى أمطارا ومكة الأشد حرارةفيما سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 19.6 ملم في قرية شعار بمدينة أبها، و15.0 ملم في الشعف، تواصل الثلاثاء هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول المصحوبة...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕