بريطانيا: وقف إطلاق النار 'ليس ما يحتاجه الفلسطينيون الآن'

كرر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الإثنين، تأكيدات بلاده على دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن".نعرف أن حماس "تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".

الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.نعمل مع السلطات الإسرائيلية للتأكد من وصول مساعداتنا إلى الشعب الفلسطيني وليس حماس.الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.نعمل مع السلطات الإسرائيلية للتأكد من وصول مساعداتنا إلى الشعب الفلسطيني وليس حماس.

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نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبرأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه 'لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر'.فيما أشار إلى اقرأ أكثر ⮕

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