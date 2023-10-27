برنامج الأغذية: صرامة تفتيش المساعدات تعرض الفلسطينيين للموت جوعًا

، وقالت مديرة البرنامج سيندي مكين إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة، أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة.

وأضافت في مقابلة: "حصلنا على النذر اليسير من الشاحنات، نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة. نحتاج إلى وصول آمن بلا قيود إلى غزة حتى نتمكن من إطعام الناس والتأكد من أنهم لن يموتون جوعًا، لأن هذا ما يحدث". ودخلت شحنات محدودة من الغذاء والمياه والعقاقير منذ يوم السبت الماضي، لكن لم يُسمح بدخول الوقود، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي.وتقود الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة مفاوضات مع الكيان المحتل، في محاولة لوضع آلية قادرة على الصمود لتوصيل المساعدات إلى غزةـ ويدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود.

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برنامج الأغذية العالمي يكشف سبب تباطؤ تدفق المساعدات لغزةقالت سيندي مكين مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة. اقرأ أكثر ⮕

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