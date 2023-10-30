برنامج 'ريادي' يدرب 150 مسيرًا في مجال الأعمال بالشرقية

، اليوم الاثنين، النسخة الخامسة من برنامج ريادة الأعمال في التعليم "ريادي"، بمشاركة نحو 150 من مسيري ومسيرات البرنامج في مكاتب ومدارس المنطقة الشرقية.

وأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبد الرحمن الزهراني، خلال كلمته في افتتاح البرنامج، على أهمية أهداف برنامج، التي تتمثل في خلق جيل واع ماليًا واستثماريًا، ودعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال. والمشاركة في تنويع مصادر الدخل، والذي يسهم بدوره في نهضة اقتصاد البلاد وصنع مستقبلها.

من جهته قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن البرنامج التدريبي يستهدف تحفيز طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية والعمل الحر وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز تلك التوجهات تأتي على رأس الأولوية في البرنامج، ببناء المفاهيم العلمية لكافة جوانب الاستثمار والأعمال الريادية، من خلال دعم التنشئة المالية والاستثمارية، ودراسات الجدوى للمشاريع، والتحفظات الادخارية، وخفض المخاطر، وعوائد الاستثمار، وخطط التشغيل والتطوير، وتعزيز الابتكار. headtopics.com

وأوضح أن البرنامج يهتم بجوانب التدريب لتحقيق الأسواق الريادية، بالإضافة إلى الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، واستعراض القصص الملهمة أمام الطلبة للوصول إلى الثقافة الريادية. الجدير بالذكر أن برنامج "ريادي" أطلقته وزارة التعليم وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 المنفذة، التي تؤكد تعزيز القيم والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة ومترابطة ومستدامة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم، من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الخاصة والملائمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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