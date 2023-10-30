برفقة والديهما.. التوأم السيامي النيجيري حسن وحسينة يصل الرياض

وصل، اليوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي النيجيري"حسانة وحسينة" برفقة والديهما.وقدم التوأم من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

وصل، اليوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي النيجيري"حسانة وحسينة" برفقة والديهما.وقدم التوأم من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. headtopics.com

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

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