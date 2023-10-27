براتب 7 آلاف ريال.. بادر بالتقديم في وظائف سوق المال قبل انتهائها غدًا

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمهل يمكن السفر لدول الخليج بالبطاقة البيضاء؟.. توضيح مهم من الجوازات

ويشمل البرنامج على مميزات إضافية منها: تأمين طبي، تأمينات اجتماعية، توظيف برواتب تنافسية ومزايا متعددة. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في (برنامج تهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم.- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.- رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد اجتياز البرنامج.ويشمل البرنامج على مميزات إضافية منها: تأمين طبي، تأمينات اجتماعية، توظيف برواتب تنافسية ومزايا متعددة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في (برنامج تهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم.- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.- رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد اجتياز البرنامج.بشرى للمعلمين.. التعليم تعيد فتح باب التقاعد المبكر headtopics.com

اقرأ أكثر:

twasulnews »

بادر بالتقديم.. مركز القياس 'أداء' يُعلن عن وظائف إدارية في الرياضصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

نتائج ريال مدريد في غياب كورتوا قبل الكلاسيكو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةنتائج ريال مدريد في غياب كورتوا قبل الكلاسيكو يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض الكلاسيكو ضد برشلونة، في غياب حارس مرماه الأساسي، البلجيكي اقرأ أكثر ⮕

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف في سفارة السعودية بـ برازيليا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةوزارة الخارجية تعلن عن وظائف في سفارة السعودية بـ برازيليا أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال- نساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في اقرأ أكثر ⮕

«الاستثمار»: 30 مليون ريال حد أدنى لرأس المال لإصدار الترخيص للشركات الأجنبية في السعوديةكشفت وزارة الاستثمار المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100% التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في السعودية أو التجارة الإلكترونية. اقرأ أكثر ⮕

خسوف القمر الأخير في 2023 يشاهد في كل المناطق غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةخسوف القمر الأخير في 2023 يشاهد في كل المناطق غدًا ستشهد الكرة الأرضية غدًا، خسوف القمر الأخير، خلال العام الجاري والذي سيحدث بنسبة صغيرة وستشاهد كافة مراحله اقرأ أكثر ⮕

«دوري أبطال أوروبا»: برشلونة يحذو حذو ريال مدريد بالعلامة الكاملةحذا برشلونة الإسباني حذو غريمه التقليدي ريال مدريد قبل الكلاسيكو المرتقَب بينهما، عندما حقق العلامة الكاملة بفوز ثالث توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا. اقرأ أكثر ⮕