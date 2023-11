بدلاً من عصير الرمان ظنّوه يريد «قنبلة»!

وتبعا لصحيفة The Telegraph فإن سائحاً أذربيجانياً (36 عاماً) خلال وجوده في أحد المطاعم في البرتغال حاول التفاهم مع النادل في المطعم عن طريق تطبيق لترجمة الأصوات، وأراد أن يطلب عصير الرمان، لكن التطبيق أخطأ في ترجمة كلامه وظن النادل أن السائح يريد «رمانة هجومية - قنبلة»، فأسرع الأخير بطلب الشرطة. وحضرت الشرطة إلى المطعم واعتقلت السائح المذكور، وتم التحقق من بياناته وتفتيش غرفته وأغراضه، وبعد أن تبين أن كل شيء على ما يرام وأن الرجل لم تكن لديه أسلحة، أُطلق سراحه.

