بداية نجم 'السماك'.. خبير طقس يُحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب التقلبات الجوية

بداية نجم "السماك".. خبير طقس يُحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب التقلبات الجويةحذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء المملكة وتسبب انتشار بعض الأمراض.
وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، أن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يومًا.وأضاف أن السماك هو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، وأن أهم ظواهره المناخية تتلخص في الآتي:3 - تزداد فيها برودة الأجواء ليلاً ؛وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا.أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية. headtopics.com
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء المملكة وتسبب انتشار بعض الأمراض. وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، أن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يومًا.وأضاف أن السماك هو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، وأن أهم ظواهره المناخية تتلخص في الآتي:3 - تزداد فيها برودة الأجواء ليلاً ؛وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا.أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية. headtopics.com