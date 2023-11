بداية المأساة والنضال.. 'التعاون الإسلامي': كامل الدعم لفلسطين في 'ذكرى وعد بلفور الـ106'

وأضافت: 'تأتي هذه الذكرى في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي'. .

AA_ARABIC: فيتش تتوقع وصول حجم التمويل الإسلامي في تركيا 100 مليار دولارفي غضون سنوات قليلة، وفق الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني فإنه من المتوقع أن يكون لتعزيز العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تأثير إيجابي على سوق التمويل الإسلامي - Anadolu Ajansı

ALYAUM: 'التعاون الإسلامي' والاتحاد الأوروبي يبحثان العدوان في غزةبحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في اتصال هاتفي اليوم، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 'جوزيب بوريل'، العدوان العسكري المتواصل على قطاع غزة.

AAWSAT_NEWS: «التعاون الإسلامي»: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034أكدت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، على قدرة السعودية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في 2034.

RTARABIC: أول تعليق لمنظمة التعاون الإسلامي على نيل السعودية حق استضافة مونديال 2024شددت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء، على قدرة السعودية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في عام 2034.

ALYAUM: 'التعاون الإسلامي' تدين مجزرة الاحتلال في مخيم جبالياأدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين التي كان آخرها المجزرة البشعة نتيجة استهداف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا للمرة الثانية في خلال 24 ساعة.

SABQORG: 'التعاون الإسلامي' تدين مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا للمرة الثانيةسبق .. التفاصيل وأكثر

