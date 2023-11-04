بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بجدة

بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة بمشاركة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي. حضر الاجتماع العربي الأمريكي في عمان وتم مناقشة وقف العمليات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والسلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني.

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AAWSAT_NEWS: واشنطن تحذّر «الدعم السريع» من تداعيات «هجوم وشيك» في شمال دارفورحذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قوات «الدعم السريع» السودانية مما وصفّتها واشنطن بأنها «مؤشرات على هجوم وشيك واسع النطاق» في ولاية شمال دارفور.

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AAWSAT_NEWS: حمديتي يظهر علناً في أعقاب سيطرة «الدعم السريع» على ثاني مدينة في دارفورظهر قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الخميس، في حفل تخريج دورة تدريبية لقواته، بحسب ما نشر حساب قوات «الدعم السريع».

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AAWSAT_NEWS: حميدتي يشترط سلاماً حقيقياً وليس هدنة يستفيد منها الجيشاشترط قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» لتوقيع اتفاق في «مفاوضات جدة»، جنوح الجيش لـ«سلام حقيقي»، وليس مجرد «هدنة» يعيد من خلالها تسليح نفسه.

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AAWSAT_NEWS: «الدعم السريع» تخطط للسيطرة على ولايات السودانأعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، أن قواته تتحرك للسيطرة على جميع ولايات السودان وجميع مواقع الجيش في البلاد، في مقطع فيديو، نشره أمس.

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AAWSAT_NEWS: «الدعم السريع» تعلن التحرك للسيطرة على ولايات السودانأعلنت «قوات الدعم السريع» عن تحرك للسيطرة على جميع ولايات السودان، في حين عبّرت واشنطن عن قلقها من «هجوم وشيك واسع النطاق» على مدينة الفاشر بدارفور.

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AAWSAT_NEWS: «الدعم السريع» تعلن سقوط قاعدة للجيش السوداني في ولاية دارفورأعلنت قوات «الدعم السريع» سقوط «الفرقة 15»، التابعة للجيش السوداني بيد مقاتليها، وإكمال السيطرة على ولاية غرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينة.

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