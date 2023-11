بدء التسجيل لإعاشة الحجاج بالمدينة المنورة

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين في تقرير إحصائي عن أبرز الخدمات المقدمة للمصلين خلال الفترة من 8 إلى 15 ربيع الآخر الجاري، أن 119651 مصليًا وكذلك 117382 مصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة، كما شرُف 458298 زائرًا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

