بخيت الجهني يحتفل بزفافه

احتفل الشاب بخيت باخت الجهني بزفافه إلى ابنة سعود بن خميس الخالدي، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الوجه، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.

احتفل الشاب بخيت باخت الجهني بزفافه إلى ابنة سعود بن خميس الخالدي، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الوجه، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.

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عبدالرحمن عنايت يحتفل بزفافهاحتفل عبدالرحمن عنايت بزفافه من كريمة نور الدين عزيز، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة مكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء، والزملاء الإعلاميين. اقرأ أكثر ⮕

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