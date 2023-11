بحيرة «أدما» في الشملي‬ بمنطقة حائل‬.. أكبر تجمّع لمياه الأمطار

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TWASULNEWS: شلالات حائل تجذب الأنظار.. تدفق الأمطار بمنطقة الشمليصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: بعد 3 أيام من الأمطار المتواصلة.. شاهد جريان وادي الرمة جنوب غرب حائلجرى وادي الرمة، الملقب بـ'شيخ أودية السعودية'، في أفرعه العليا جنوب غرب منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة.

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بسبب الأمطار الغزيرة.. جريان 'شيخ أودية السعودية'جرى وادي الرمة، الملقب بـ'شيخ أودية السعودية'، في أفرعه العليا جنوب غربي منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة خلال الثلاثة أيام الماضية

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم أعلنت إدارة تعليم حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الخميس انطلاق بطولة حائل لجمال الخيل العربيةرحب الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، بكل زوار المنطقة والمشاركين في بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثانية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: تعرف على أكثر المناطق تسجيلا لمياه الأمطار خلال 12 ساعةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕