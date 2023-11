بحضور رئيس سدايا.. 28 دولة تُوَقع على 'إعلان بلتشلي' للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

واتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين على التعاون من أجل ضمان الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة آمنة ومسؤولة؛ نظرًا للمخاطر الكارثية المحتملة والعواقب غير المقصودة التي قد تُشَكلها هذه التكنولوجيا على البشرية. .وحددت القمةُ جدولَ أعمال يتكون من 3 نقاط رئيسية هي: تحديد المخاطر، وبناء سياسات قائمة على المخاطر في مختلف الدول، ودعم شبكة دولية للبحث حول سلامة الذكاء الاصطناعي الحدودي. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: أول إعلان عالمي حول ضوابط «الذكاء الاصطناعي»خرجت أول قمة عالمية لـ«الذكاء الاصطناعي»، استضافتها بلدة بلتشلي بارك البريطانية، أمس، بـ«إعلان بلتشلي»، إذ وقعت 28 دولة، بينها الولايات المتحدة والصين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: الصين وأمريكا و'الأوروبي' و20 دولة يوقعون إعلاناً للتطوير الآمن للذكاء الاصطناعيسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: رئيس 'سدايا' يدعو لتشكيل مستقبل معزّز بالذكاء الاصطناعيرئيس 'سدايا' يدعو لتشكيل مستقبل معزّز بالذكاء الاصطناعي يكون آمنًا وشاملًا ومفيدًا للبشرية جمعاء خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «قمة الذكاء الاصطناعي» تخرج بـ«إعلان بلتشلي» لضبط المعايير وتخفيف الأضرارافتتحت بريطانيا يوم الأربعاء أول أيام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي حيث تسعى إلى التوافق حول ضوابط ومعايير للتكنولوجيا الجديدة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: رئيس 'سدايا' يدعو إلى تشكيل مستقبل مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي يكون آمنًا ومفيدًا للبشريةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: رئيس 'سدايا' يدعو لتشكيل مستقبل معزّز بالذكاء الاصطناعيصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕