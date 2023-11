بتهمة تضليل العملاء.. 'آبل' تفشل في إسقاط دعوى قضائية ضدها؟

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم آبل بعد صدور قرار المحكمة "لم ولن نقوم بأي شيء مقصود يؤدي لتقصير عمر أي من منتجات آبل، ولا تخفيض تجربة العملاء لدفعهم لتحديث الأجهزة".وقال جاستن جوتمان خبير التسويق والذي أقام الدعوى نيابة عن مستخدمي آيفون في بريطانيا، إن آبل ألغت أداة إدارة الطاقة في التحديثات لكي تخفي حقيقة أن البطاريات في هذه الأجهزة لن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات تشغيل البرامج الجديدة على الأجهزة.

وأضاف جوتمان أن هذا يمهد الطريقة أمام الملايين من العملاء الذين اضطروا لشراء بطاريات بديلة أو هواتف جديدة للحصول على تعويضات من آبل.

