بايدن يواجه مواقف محرجة خلال احتفال الهالوين في البيت الأبيض

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكاملالسفير الإسرائيلي لدى موسكو: الجيش الإسرائيلي يخوض معركة في الأنفاق بمنطقة جباليامراسلنا: الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف حيا سكنيا في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزةسؤال من نيبينزيا يحرج واشنطن والغربراجمات"غراد" الروسية تُمطر المواقع العسكرية الأوكرانية بالصواريخ

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: بايدن وملك الأردن يبحثان تطورات غزة وزيادة المساعداتقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقشا يوم الثلاثاء التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة تضع قوانين سلامة صارمةالبيت الأبيض يعلن عن إجراءات سلامة يعتبرها هي الأقوى في العالم لحماية مجال الذكاء الاصطناعي

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: وزير الدفاع السعودي من البيت الأبيض: لابد من وقف إطلاق النار بغزةخلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: البيت الأبيض: بايدن يسعى لمحادثات بناءة مع شي الشهر القادمأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة سان فرانسيسكو الشهر القادم لاجراء محادثات 'بناءة'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نواب ديمقراطيون ينتقدون أسلوب تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل و'حماس'يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معارضة صريحة من مجموعة في الحزب الديمقراطي بسبب انحيازه تجاه إسرائيل ضد فلسطين، في الحرب المستمرة على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: البيت الأبيض 'واثق' من زيادة المساعدات لغزة الى 100 شاحنة يومياأعرب البيت الأبيض اليوم الاثنين عن 'ثقته' بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 شاحنة يوميا خلال الأيام المقبلة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕