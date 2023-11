بايدن يلتقي الرئيس الصيني على هامش منتدى «سان فرانسيسكو»

وقالت جان بيير "الرئيس أعلن أنه يتطلع لرؤية الرئيس شي، وبالتالي لن ندخل في تفاصيل هذا اللقاء الذي سيعقد في نوفمبر... إنه سيعقد في سان فرانسيسكو، وسيكون اجتماعا بناء".وفي بكين، قال وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إحاطة صحافية معتادة أمس: "المسار باتجاه سان فرانسيسكو لا يمكن أن يعتمد على الطيار الآلي"، مشيرا إلى تصريحات أدلى بها سابقا وانج يي وزير الخارجية.

وقال المتحدث باسم "الخارجية": "يجب أن نعود إلى التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها في بالي، وأن ننفذ بشكل كامل التفاهمات المشتركة المهمة بين الرئيسين للتخلص من العراقيل وتعزيز التفاهم المشترك وتراكم النتائج".

وكان آخر لقاء حضوري بين شي وبايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا قبل نحو عام. وشدد بايدن في محادثاته مع وانج على أنه يجب على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة. وتستضيف سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

