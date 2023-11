بايدن أمام تجمع لمناصريه: أعتقد أن هناك حاجة لهدنة في غزة

وحين حثته على شرح ما يقصده قال الرئيس الأميركي"الهدنة تعني إتاحة وقت لإخراج المحتجزين". وأضاف بايدن أنه يقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف لإطلاق النار لإخراج المدنيين ويحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح لأهالي غزة بدخول مصر عن طريق معبر رفح البري.قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مضيفا أنه لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة الفلسطينيين.

وتنضم وول مارت بهذا التبرع، الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، إلى قائمة من الشركات الأميركية الكبرى التي تعهدت بدعم إغاثة الإسرائيليين الذين أصيبوا بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ومن بين الشركات التي تعهدت بتقديم الدعم"يو.بي.إس" و"غولدمان ساكس" و"جيفريز".

وجاء في المذكرة أيضا أنها ستقدم قسائم وجبات وخدمات استشارية لموظفيها في إسرائيل وستشجعهم على مواصلة العمل من المنزل وفقا لما تقتضيه الحاجة. وأوضح البيت الأبيض أنه سيتم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجاليات المعنية. وخصّت جان-بيار بالذكر ما وصفته بالقتل"الهمجي" لصبي أميركي من أصل فلسطيني يبلغ ستة أعوام في ضواحي شيكاغو مؤخرا، في واقعة ربطتها الشرطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس.

واتُّهم الديموقراطي البالغ 80 عاماً بالتغاضي عن معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنّ الرئيس الأميركي دافع عن تحركاته، مشيرا إلى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وأظهر استطلاع أجراه"المعهد العربي الأميركي" أنّ الناخبين العرب الأميركيين غاضبين من بايدن، إذ انخفض دعمهم للرئيس الديموقراطي من 59% في 2020 إلى 17% حالياً.

فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة م

«مراسلون بلا حدود» ترفع دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» ضد الصحافيين في غزة وإسرائيل.

نشر الجيش الإسرائيل صورا لتوغل قواته في قطاع غزة وعملياته البرية هناك.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقشا يوم الثلاثاء التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

على الرغم من دخول أكثر من 150 شاحنة مساعدات إلى غزة، إلا أن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، أكدت أن هذا العدد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات

واصلت مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة بشكل متتابع.

