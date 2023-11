بايدن يعلق على فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد رأينا جميعا الصور المدمرة من غزة، والأطفال الفلسطينيون يبكون من أجل آبائهم المفقودين." وأضاف: "فقدان أرواح بريئة مأساة، ونحن نشعر بالحزن تجاه تلك الوفيات والأطفال والأمهات الإسرائيليين الذين ذبحهم إرهابيو حماس بوحشية".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة دفع الدعم الإنساني للأبرياء في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة"، وفيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، قال بايدن إن إدارته "تواصل العمل على مدار الساعة للم شمل تلك العائلات"، وأضاف: "لن نستسلم، وأنا متفائل".

