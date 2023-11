بايدن رافضا وقف إطلاق النار: نريد هدنة لإطلاق سراح المحتجزين (فيديو)

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد"الإسلاموفوبيا" وسط تشككات من المسلمين الأمريكيينيعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ألكسندر فينيديكتوف بأن واشنطن ستسعى للاستفادة من التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي في المنطقة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OKAZ_ONLINE: وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية سلوفينياثمن تأييد بلادها لقرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

DW_ARABIC: ما هو وقف إطلاق النار وما هي الهدنة ومتى يمكن عقدهما ومع مَن؟دعت الأمم المتحدة إلى 'وقف فوري لإطلاق النار' في قرارها الأخير بشأن الصراع في الشرق الأوسط، فماذا يعني ذلك بالضبط؟ وما التبعات القانونية لوقف إطلاق النار؟ ومتى يكون ذلك ملزما؟

مصدر: dw_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: السيسي يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف إطلاق النار في غزةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع باتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'بوليتيكو': إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة ولكن ليس وقف إطلاق النارأفادت صحيفة 'بوليتيكو' نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع بايدن 'ضرورة وقف إطلاق النار' في غزةأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء 'ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بايدن: نحتاج وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يسمح بإخراج الرهائنفيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة م

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕