بايدن يؤيد 'فترة توقف' في الحرب بين إسرائيل وحماس

وردّ الرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل "أعتقد أنّنا بحاجة إلى فترة توقف. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراجبنيامين نتنياهووردّ الرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل "أعتقد أنّنا بحاجة إلى فترة توقف. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراجبنيامين نتنياهو

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SKYNEWSARABIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: إيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق حرب غزةدعت تركيا وإيران، الأربعاء، إلى عقد مؤتمر إقليمي بهدف تجنب توسع الحرب المندلعة بين اسرائيل وحماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: الحوثيون يعلنون شن هجوم بطائرات مسيّرة على إسرائيلأعلن الحوثيون في اليمن الأربعاء أنهم شنوا هجوما بطائرات مسيّرة على إسرائيل، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خبير أممي: الحرب بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيرانقال مقرّر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن الثلاثاء إنّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيران.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: الحرب بين إسرائيل وحماس تأجج التوترات في الجامعات الأمريكيةفي هذا العدد من برنامج 'مراقبون'، نعود على تصاعد العنف في الضفة الغربية وتوسع رقعته مع تزايد الهجمات التي يقودها المستوطنون الإسرائيليون على القرى الفلسطينية، تزامنا مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: واشنطن تعتبر أن بوتين يسعى لاستغلال الحرب بين إسرائيل وحماسحذر وزيران أميركيان الثلاثاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول استغلال الحرب بين اسرائيل وحماس سعيا لخفض الدعم الغربي لأوكرانيا حيث ستنتصر القوات الروسية في حال أوقفت الولايات المتحدة دعم كييف.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: 'حماس مصدر إلهام'.. الكشف عن مستوى تهديد مرتفع داخل أميركاحذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي 'أف بي آي' كريستوفر راي، الثلاثاء، من أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت التهديد بشن هجمات ضد الأميركيين في الولايات المتحدة إلى 'مستوى آخر تماما'.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕