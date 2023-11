بايدن: مواطنون أميركيون سيغادرون غزة الأربعاء

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع. وكانت الإدارة الأميركية قد قالت إن هناك نحو 700 أميركي في قطاع غزة من مزدوجي الجنسية، لكنها لا تعرف عدد الراغبين بالمغادرة.ويأتي تأكيد بايدن بعد ساعات من تقرير وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع. وكانت الإدارة الأميركية قد قالت إن هناك نحو 700 أميركي في قطاع غزة من مزدوجي الجنسية، لكنها لا تعرف عدد الراغبين بالمغادرة.

RTARABIC: هيئة المعابر في غزة: 81 من جرحى غزة سيغادرون إلى مصر غدا الأربعاءقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر يوم غد الأربعاء لاستكمال العلاج.

RTARABIC: 'سي إن إن' تكشف جنسيات الأجانب الذين سيغادرون من غزة إلى مصر عبر معبر رفحكشفت شبكة 'إن بي سي' أن قائمة الأجانب الذين سيخرجون من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تضم مواطنين من مختلف الجنسيات.

OKAZ_ONLINE: مقتل الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها في قصف إسرائيليأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

RTARABIC: 'جوال' الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدماتها في قطاع غزةأعلنت شبكة 'جوال' الفلسطينية للاتصالات الخلوية والإنترنيت اليوم الأربعاء انقطاع كافة خدماتها في قطاع غزة.

AAWSAT_NEWS: أميركيون من أصل فلسطيني يجمعون تبرعات لغزةيجمع أميركيون من أصل فلسطيني ومنظمات إغاثة في الولايات المتحدة أموالاً، من أجل إرسالها إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة.

ALMOWATENNET: فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال

