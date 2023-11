بايدن يعد بمكافحة الإسلاموفوبيا في خضم حرب غزة

وأطلقت الحكومة الأميركية بالفعل خطة لمكافحة معاداة السامية في أنحاء البلاد. والوعد باتخاذ خطوة مماثلة لحماية الجالية المسلمة ليس جديداً، ولكن يبدو أنّ إعلان الأربعاء يشير إلى زخم جديد في هذه الفترة المشحونة.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن الوزير سيتوجّه إلى الأردن بعدما أعلن في وقت سابق عن محادثات سيجريها الجمعة في إسرائيل. ولدى سؤاله عن خطوة الأردن، قال ميلر: «نشاطرهم المخاوف التي أعربوا عنها حيال تردي الوضع الإنساني في غزة». وأضاف: «لكننا نعتقد في نهاية المطاف بأن زيادة النشاط الدبلوماسي مهم وإجراءات خفض القنوات الدبلوماسية ليست مثمرة بالنسبة لأهدافنا المشتركة بعيدة الأمد ولدعم حل طويل الأمد لهذه الأزمة».

وتوقع المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي إخراج جميع الأميركيين من غزة، مؤكداً أن هذا الأمر سيستغرق بضعة أيام. وقال المسؤولون الأميركيون إن واشنطن، التي ظنت أن «حماس» لم تهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر مطلقاً وأثقلت كاهلها بأولويات تجسس أخرى، تنازلت عن المسؤولية لإسرائيل، واثقة من أن أجهزتها الأمنية العدوانية ستكتشف أي تهديد. وقال أحد كبار المسؤولين في مكافحة الإرهاب، إنه كان ينبغي أن يكون «رهاناً في محله».

وقال مسؤولون من وكالات المخابرات الأميركية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية، كان لدينا عدد قليل من المحللين الذين يتتبعون الأحداث في قطاع غزة قبل الهجمات، لكنهم اعتمدوا على إسرائيل لاختراق حماس بمصادر بشرية ومراقبة المجموعة بتكنولوجيا التنصت.

وفي خطاباته العامة في أوائل عام 2023، حذر مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، من زيادة التوترات والعنف المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما يعكس تحليل الاستخبارات في ذلك الوقت.

