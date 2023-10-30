بايرن يسعى لتحصين نجمه من أطماع ريال مدريد

ويعد الألماني الدولي موسيالا"20 عاما" واحدا من أبرز المواهب في ألمانيا، ويستمر عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2026 لكنه حاز على اهتمام عدد من أندية القمة خارج ألمانيا.وقال دريسن في تصريحات لمحطة"بايريشر راندفانك" الإذاعية مساء الأحد إنه يود بشدة أن يربط موسيالا بالنادي البافاري طوال مسيرته.

وأضاف دريسن: جمال لاعب رائع بالفعل اليوم. لديه قدرات مذهلة وكذلك المزيد من الإمكانيات لمواصلة التطور، من الأفضل أن نبقيه معنا لأطول فترة ممكنة. وجاءت تصريحات دريسن بعد أن أبدى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن، رأيا مشابها، علما أن ريال مدريد يعد من أبرز الأندية المهتمة بموسيالا - حسب التقارير الإسبانية.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة"أبيندتسايتونغ":"لديه عقد معنا حتى عام 2026، ويعرف وضعه في بايرن، يعرف أن كل الأبواب مفتوحة أمامه هنا. أود استمراره معنا لأطول فترة ممكنة. لكن أيا من الطرفين ليس متعجلا. وأبدى دريسن ترحيبا بعودة نجم حراسة المرمى مانويل نوير"37 عاما" إلى الملاعب أخيرا بعد غياب لفترة طويلة بسبب تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر الماضي. headtopics.com

ويستمر عقد نوير حتى نهاية الموسم الجاري، وقال دريسن إن النادي يهدف لتجديد عقد الحارس مثلما حدث مع لاعبين بارزين أخرين بالفريق. وأضاف دريسن: لعب مباراة واحدة الآن بعد العودة من الإصابة. أعتقد أنه ينبفي علينا منحه فرص المشاركة. وبعدها سنجلس للتفاوض عندما يحين الوقت المناسب.أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين إيقاف لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة ...تعرض لاعب وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا لتمزق في عضلة الفخذ خلال تمارين النادي البافاري وسيغيب عن الملاعب للراحة، حسب ما أفاد يوم الأربعاء بطل ألمانيا ...

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