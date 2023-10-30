بايرن ميونيخ للإبقاء على موسيالا ونوير

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وأضاف دريسن: «جمال لاعب رائع بالفعل اليوم، لديه قدرات مذهلة وكذلك المزيد من الإمكانات لمواصلة التطور، من الأفضل أن نبقيه معنا أطول فترة ممكنة».وجاءت تصريحات دريسن بعد أن أبدى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن رأياً مشابهاً.

ويستمر عقد نوير حتى نهاية الموسم الحالي، وقال دريسن إن النادي يهدف لتجديد عقد الحارس مثلما حدث مع لاعبين بارزين آخرين بالفريق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637106-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9اللاعبة الأميركية واصلت تقدمها بالفوز بأربعة أشواط متتالية (أ.ف. headtopics.com

لكن تفوق سابالينكا كان واضحاً تماماً في مباراة الليلة الماضية وتقدمت بعد الفوز لصدارة المجموعة الأولى إلى جانب الأميركية جيسيكا بيغولا. وبدت ريباكينا صاحبة ضربات الإرسال القوية مقبلة على الفوز بالمجموعة الأولى عندما كانت تستعد للإرسال وهي متقدمة 5-3 قبل أن تستبسل بيغولا وتكسر إرسالها.

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وقال كلوب، لموقع النادي: «كيف يمكن أن تجعل مباراة كرة قدم مهمة في يوم مثل ذلك؟ هذا صعب حقاً. لم يسبق لي المعاناة بهذا الشكل في حياتي». وحافظ «ليفربول» بهذا الفوز على سجله المثالي في «أنفيلد» بالدوري، هذا الموسم، حيث حقق بذلك انتصاره الخامس على التوالي، واستمر في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن «توتنهام هوتسبير» المتصدر، بعد مرور عشر جولات من انطلاق المسابقة.

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