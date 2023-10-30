بالفيديو.. متظاهر ينزع علم إسرائيل من ساريته أمام مقر منظمة الغذاء العالمية في روما

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا. headtopics.com

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.تقدم عضو مجلس النواب في مصر النائب ضياء الدين داوود ببيان عاجل للحكومة، بشأن الإعلان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في ظل خطة تخفيف الأحمال.

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل.بالصور.. headtopics.com

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المقداد: إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانيةأكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم 'وعد بلفور'. اقرأ أكثر ⮕

بعد انذار إسرائيل بقصف مستشفى القدس.. 'الصحة العالمية' تحذر: لا يمكن إخلاء مستشفى فيه مرضىحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد من أن التقارير عن طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة 'مقلقة للغاية'. اقرأ أكثر ⮕

منظمة الصحة العالمية: تهديد إسرائيل لمستشفى القدس مقلقحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) من خطورة التقارير التي تشير إلى طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، مؤكدة أنها مقلقة للغاية. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: استعدوا لمواجهة المرض الخطير القادم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالصحة العالمية: استعدوا لمواجهة المرض الخطير القادم حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ظهور جائحات جديدة في المستقبل، بعد انحسار اقرأ أكثر ⮕

هكذا أسقط ناشط علم الاحتلال الإسرائيلي أمام منظمة أممية (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

منظمات دولية تبحث بمصر احتمال إجلاء المصابين الفلسطينيينقام وفد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بزيارة إلى مدينة العريش في شمال مصر لبحث التعاون مع وزارة الصحة والسكان والهلال الأ اقرأ أكثر ⮕