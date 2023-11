بالفيديو.. حادث مروري اصطدمت فيه عشرات السيارات يشل الحركة في طريق سريع في بنسلفانيا

عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.

تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إن"العدو يحاول شن حرب نفسية ضدنا، ولن نسمح له بكسر معنوياتنا" وذلك في خطاب له ردا على ضربات الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي المتوغل في غزة.هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل،"بعد أن أشاد بأدولف هتلر على خلفية جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.

تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن"حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.صور فضائية تكشف خطوة إثيويبة جديدة في سد النهضة

ALEQTISADIAH: خلال أقل من أسبوعين .. 'تسلا' تفقد 145 مليار دولار من قيمتها السوقيةفقدت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو 20 في المائة من قيمتها خلال أقل من أسبوعين في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

SKYNEWSARABIA: بالفيديو: عشرات القتلى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزةأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلة الطيران الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

ALEQTISADIAH: طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبتأفادت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء أن طفرة السيارات الكهربائية في الصين تتسبب في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التيبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة ويفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

ALYAUM: مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء في قصف للاحتلال على مخيم جباليااستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا بقطاع غزة، وهي المجزرة الثانية التي يرتكبها الاحتلال في المخيم خلال أقل من 24 ساعة.

DW_ARABIC: مقتل العشرات في مخيم جباليا.. وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا من حماسقتل العشرات وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت قيادياً لحماس وتسببت في قتل عدد من مقاتلي الحركة وانهيار عدة أنفاق.

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة تندد بـ'فظاعة' القصف الإسرائيلي على 'جباليا'نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

