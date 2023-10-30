بالفيديو: اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين

بأعداد كبيرة من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

نشر قناصته على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين."، قد أفادت فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

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