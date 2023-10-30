بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين مسؤولي ناديي القادسية والكويت والأمن يتدخل

وتدخل الأمن لفض اشتباكات بالأيدي بين إداريي الناديين في ملعب المباراة، قبل أن تتجدد تلك الاشتباكات في المقصورة بين مسؤولي الناديين.وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وجاءت النتيجة في مصلحة نادي العربي، حيث تساوى مع الكويت في الصدارة برصيد 14 نقطة لكل منهما، أمام القادسية في المركز الثالث، إذ يبتعد عنهما بفارق نقطتين.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور) headtopics.com

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة.

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بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين مسؤولي ناديَي القادسية والكويت والأمن يتدخلسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

«معركة المنصة» تشعل مباراة القادسية والكويتأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن بالغ أسفه لما حدث في مباراة القادسية ونادي الكويت التي جرت الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الكويتي لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تتحدث عن اشتباكات في إيريز.. وحماس: باغتناهم بتسللاندلعت اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، بين قوات الأخيرة ومقاتلين من حركة حماس، الأحد، في اليوم الـ23 من الحرب بين الطرفين. اقرأ أكثر ⮕

4 قتلى في اشتباكات مسلحة بغريان الليبية... وتوتر في طرابلستوتر الوضع الأمني والعسكري بشكل مفاجئ في العاصمة طرابلس، بعدما اندلعت اشتباكات فجر الأحد، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات تابعة لحكومة الدبيبة. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه جنينأصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، ليلة الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين. اقرأ أكثر ⮕

غونزاليس مدرب القادسية يطالب لاعبيه بالتركيز امام العروبةيواصل فريق القادسية استعداداته لمواجهته المرتقبة امام العروبة في اللقاء الذي سيجمعهما يوم الاربعاء المقبل اقرأ أكثر ⮕