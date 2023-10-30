بالفيديو.. تونسيون يحتجون على تأجيل جلسة في البرلمان لمناقشة تجريم التطبيع مع إسرائيل

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا. headtopics.com

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.تقدم عضو مجلس النواب في مصر النائب ضياء الدين داوود ببيان عاجل للحكومة، بشأن الإعلان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في ظل خطة تخفيف الأحمال.

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل.بالصور.. headtopics.com

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تونس .. إلغاء جلسة برلمانية لمناقشة قانون يجرم التطبيع مع إسرائيلتضم تونس أقلية يهودية، لكنها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وبعد إعداد مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامة المالية لمن تربطه علاقات مع إسرائيل، أو سعى إلى ذلك، ألغيت جلسة برلمانية لمناقشة هذا المشروع. اقرأ أكثر ⮕

جولة عربية لميقاتي لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف النار في غزةأثار انخراط «حزب الله» في المعركة مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، انقساماً لبنانياً داخلياً، فيما دعت دول غربية الحكومة اللبنانية إلى تجنب الانخراط في الصراع. اقرأ أكثر ⮕

تونسيون يحتجون أمام سفارات دول أجنبية ويطالبون بطرد السفراء (صور)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تتحدث عن اشتباكات في إيريز.. وحماس: باغتناهم بتسللاندلعت اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، بين قوات الأخيرة ومقاتلين من حركة حماس، الأحد، في اليوم الـ23 من الحرب بين الطرفين. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تدعو إسرائيل إلى «التمييز» بين عناصر «حماس» والمدنيين الفلسطينيينحثّت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

«بي بي سي» و«حماس»... قصّة مقالينأثارت تغطية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لحرب إسرائيل على غزة عاصفة إعلامية وسياسية، تجاوز صداها أروقة البرلمان البريطاني. اقرأ أكثر ⮕