بالفيديو.. 'ليلى البسام' لـ'يا هلا بالعرفج': سعيدة لأن كتابي 'الأزياء التقليدية السعودية' دُشن برعاية حرم ولي العهد

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي 'يا هلا بالعرفج' على شاشة 'روتانا خليجية' مع الإعلامي 'جمال المعيقل'، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء..وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع 'محمد الدريم'، تحدث به عن علاقته بالمشي، وكان اللقاء عفويًّا، وهو يمتلك روح البساطة والخطاب المباشر..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AKHBAAR24: المونديال.. حلم 'قائد' وفرحة 'وطن'أسهمت الجهود السعودية المضنية، من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في حسم ملف استضافة المملكة كأس العالم 2034؛ بعد إغلاق 'فيفا' باب استقبال

مصدر: Akhbaar24 | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: يا ناس يا عسل.. التأمين وصليا ناس يا عسل.. التأمين وصل

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يناقش التطورات في غزةرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: التاريخ الميلادي أساس لاحتساب الإجراءات والتعاملات الرسميةوافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕