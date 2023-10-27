بالفيديو.. إصابات بالرصاص الإسرائيلي في بيت لحم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 أشخاص أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي بينها إصابة خطيرة، وصلت إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

وشهدت مختلف انحاء الضفة الغربية مواجهات مع قوات القوات الإسرائيلية، عقب مسيرات حاشدة نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على القطاع.وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (25 عاما)، وقد تم نقله إلى المستشفى.ما هي"نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.

تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.سيتم هذا الأسبوع نشر حوالي عشرة أنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي في العراق وسوريا والخليج وسط زيادة حادة في الهجمات على القوات الأمريكية قبل عملية إسرائيل البرية بقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

مؤسسة عبرية: حرب غزة ستكلف إسرائيل 17 مليار دولاربحسب تقديرات بيت الاستثمار الإسرائيلي 'ميتاف'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

القصف الإسرائيلي يتوسّع إلى العمق اللبنانيتوسّع القصف الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية، ووصل إلى بلدة دير ميماس القريبة من مدينة مرجعيون، بموازاة اشتباكات بالرصاص بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يحاصر سائق وسبعة مزارعين جنوبي لبنانأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالرصاص سيارة في مدينة عيترون جنوبي لبنان، كان يستقلها سائق لبناني وسبعة عمال مزراعيين سوريين، مما أدى إلى محاصرتهم. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: سقوط صاروخ في طابا بمصر وأنباء عن وقوع إصاباتقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕

فيديو: إسرائيل تعلن تصفية نائب قائد المخابرات في حماسأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل نائب قائد مديرية المخابرات في حركة 'حماس' في ضربة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل دباباته في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لدباباته تتوغل في شمال قطاع غزة فجر الخميس. اقرأ أكثر ⮕