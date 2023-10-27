بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء

أأُصيب 6 أشخاص جراء سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا بجنوب سيناء.وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا الواقعة في جنوب سيناء.وذكر المتحدث العسكري، في بيان اليوم الجمعة، أن سقوط الطائرة مجهولة الهوية أسفر عن إصابة 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم إنها دفعت بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مدينة طابا بالقرب من مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي في محافظة جنوب سيناء.

وتابعت أن أربعة مصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة.وفي وقت سابق اليوم هرعت قوات الأمن المصرية لموقع الحادث، وبدأت تحقيقًا موسعًا للكشف عن ملابساته. headtopics.com

وتعتبر طابا مدينة مصرية ذات طابع سياحي، تحظى بشعبية كبيرة، تتبع محافظة جنوب سيناء، وتقع على رأس خليج العقبة على البحر الأحمر قبالة مدينة إيلات الساحلية في إسرائيل، على بعد أكثر من 350 كلم (220 ميلا) من غزة.

يذكر أن الجيش المصري أعلن، الأحد، وقوع"بعض الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل، نتيجة قصف "عن طريق الخطأ" من دبابة اسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحى. ونقلت القناة عن مصدر سيادي مصري، قوله إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد، وذلك بعد سقوط صاروخ استهدف مبنى إسعاف تابع لمستشفى طابا.10 سيارات إسعاف headtopics.com

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل ستة مصابين إلى مستشفى طابا المركزي، مشيرة إلى أن جميع الإصابات كانت طفيفة وغير مهددة للحياة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد الماضي أن إحدى دباباته أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

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