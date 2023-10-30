بالأسعار.. أكثر 5 سيارات دفع رباعي رياضية (SUV) مبيعًا في المملكة (صور)

يبحث العديد من المواطنين والمغتربين عن أفضل السيارات وأرخصها في أسواق المملكة، حيث يضم السوق المحلي العديد من السيارات ذات الفخامة والتميز.وتكون السيارة صاحبة لقب الأرخص داخل هذا السوق، واحدة من السيارات ذات التميز والانفراد في العديد من الأسواق الأخرى.

تبلغ قياسات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 نحو 4.300 للطول، و1.790 للعرض، و1.620 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.610 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 430 لتر. وحصلت السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على العديد من التجهيزات تتضمن، حساسات خلفية وأمامية وكاميرا 360 درجة، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع توزيع خلفي، وبلوتوث، والتحكم في السرعة، بالإضافة إلى حساسات مطر، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

وتستمد السيارة فورد تيريتوري موديل 2024، قوتها من محرك 1.8 لتر وتحتوي على 4 أسطوانات، تمتاز بقوة المحرك البالغة 190 حصاناً، وتمتاز بسعة خزان الوقود البالغة 60 لترًا، بالإضافة إلى أنها تتوفر بناقل حركة أتوماتيكي بـ 7 سرعات، وبمعدل استهلاك الوقود يبلغ حوالي 15.9 كيلومترًا لكل لتر.- أوتوماتيك / TREND 2024 بسعر 113,275 ر.ستم بيع 8. headtopics.com

وتأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

يبحث العديد من المواطنين والمغتربين عن أفضل السيارات وأرخصها في أسواق المملكة، حيث يضم السوق المحلي العديد من السيارات ذات الفخامة والتميز.وتكون السيارة صاحبة لقب الأرخص داخل هذا السوق، واحدة من السيارات ذات التميز والانفراد في العديد من الأسواق الأخرى. headtopics.com

تبلغ قياسات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 نحو 4.300 للطول، و1.790 للعرض، و1.620 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.610 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 430 لتر. وحصلت السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على العديد من التجهيزات تتضمن، حساسات خلفية وأمامية وكاميرا 360 درجة، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع توزيع خلفي، وبلوتوث، والتحكم في السرعة، بالإضافة إلى حساسات مطر، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

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