بالأرقام.. تفاصيل 'مساعدات غزة' حتى اليوم

لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج في المستشفيات المصرية، مع تخصيص 3 أماكن لاقامة المرافقين في الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم

من جانبه، أكد مدير الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد أن 57 طائرة مساعدات لصالح غزة وصلت جوا إلىتحمل علي متنها 1343 طنا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية وأجنبية و 14 منظمة دولية، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى الآن وقد تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش.

من جانبه، أكد مدير الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد أن 57 طائرة مساعدات لصالح غزة وصلت جوا إلىتحمل علي متنها 1343 طنا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية وأجنبية و 14 منظمة دولية، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى الآن وقد تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش. headtopics.com

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الهلال الأحمر المصري: 1000 شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزةقال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري اليوم (السبت) إن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة. اقرأ أكثر ⮕

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