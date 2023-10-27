بالثلاثة.. الهلال ينفرد بالصدارة

انفرد فريق الهلال بصدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في كلاسيكو مثير ورائع، كما انتصر الفتح على مضيفه الرائد بهدفين لهدف، وعاد الطائي لطريق الانتصارات بعد تفوقه على ضيفه الرياض بثلاثة أهداف لهدفين وذلك ضمن لقاءات الجولة ١١ لدوري المحترفين.

فعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض وبحضور جماهيري كبير انتصر الهلال على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، وبدأ اللقاء بهدف مبكر للهلال عن طريق سيرجي سافيتش بعد مرور ٤٥ ثانية فقط، وأضاف ابن جلدته مهاجم الهلال الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني (د: ٣٧)، بعد أن أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس ادواردو ميندي في الدقيقة ٢٦ من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، قلص الأهلي النتيجة بعد أن أحرز لاعبه ألان ماكسيمان الهدف الأول (د: ٥٨)، ومن غلطة دفاعية فادحة أهدى مدافع الأهلي روجير إيبانيز الهدف الثالث للهلال (د: ٨٤)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه التاسع ويصل للنقطة ٢٩ منفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الأهلي الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند ٢٢ نقطة في المركز الخامس. headtopics.com

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تغلب الفتح على مضيفه الرائد بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الفتح كل من: توفيق بوحيمد (د: ٢٨)، كريستيان تيلو (د: ٤٥+٣)، فيما جاء هدف الرائد عن طريق كريم بركاوي من ركلة جزاء (د: ٦٩)، ليحقق الفتح فوزه السابع ويصل للنقطة ٢٣ في المركز الثالث، فيما تلقى الرائد الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند ٥ نقاط في المركز ١٨ والأخير.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، وبعد أربع خسائر متتالية تمكن فريق الطائي من تحقيق الفوز وجاء على حساب ضيفه الرياض بثلاثة أهداف لهدفين، وأحرز أهداف الطائي كل من: ماركو دوجاندزيتش (د: ٢٨)، الفا سيميدو (د: ٤٠)، راكان الشملان (د: ٤٥+٢)، فيما أحرز هدفي الرياض كل من: صالح العباس (د: ٨)، بيراما توريه من ركلة جزاء (د: ٩٠+٢)، وبذلك يحقق الطائي انتصاره الثالث ويصل للنقطة العاشرة في المركز ١٤، فيما تلقى الرياض الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند ١١ نقطة في المركز ١٢. headtopics.com

اقرأ أكثر:

OKAZ_online »

ضرب الأهلي بالثلاثة فأوجع.. الهلال يتربع على القمةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

قدم.. تركيا تتقدم 4 مراكز في تصنيف الاتحاد الدوليالأرجنتين احتفظت بالصدارة العالمية وتركيا 38 والمغرب عربيا - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 افتتح اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أهداف كلاسيكو الهلال والأهلي، مسجلًا الهدف الأول لـ الهلال في الثانية اقرأ أكثر ⮕

في دوري روشن .. صراع الانفراد بالصدارة والوصافة شعار لقاء الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارفي دوري روشن .. صراع الانفراد بالصدارة والوصافة شعار لقاء الهلال والأهلي يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الأهلي مساء اليوم، وذلك من أجل الفوز اقرأ أكثر ⮕

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن حسم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قمة الجولة الـ11 من دوري روشن بثلاثية مقابل هدف في شباك اقرأ أكثر ⮕

ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال عوّض اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، إهداره ركلة جزاء لفريقه ضد الأهلي، بتسجيل الهدف الثاني اقرأ أكثر ⮕