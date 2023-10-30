باكستان تضيء نصبها التذكاري بألوان العلم التركي

أضاءت باكستان النصب التذكاري في العاصمة إسلام أباد، بألوان العلم التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

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إضاءة مبنى الخارجية الفنلندية بألوان العلم التركياحتفالاً بذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

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