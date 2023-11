باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

وكان كثيرون قد أشادوا بالحوار الأول لباسم يوسف مع بيرس مورغان، واعتبروا الأمر محاولة جيدة لإيصال صوت العرب إلى الغرب، في ظل أحادية لعرض القضية الفلسطينية، والاستماع إلى وجهة نظر واحدة؛ كون الرواية الأخرى لا تصل إلى كثير من المواطنين في الغرب.وأصبح لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان، متصدرًا قوائم الأكثر مشاهدة ورواجًا، وتم الاحتفاء به، حيث نشر كثيرون آنذاك تعليقات لغير عرب، أكدوا فيها تفكيرهم الجاد حول منظور آخر للقضية الفلسطينية، ما اعتبره كثيرون انتصارًا لتلك القضية.

باسم يوسف هو كوميدي ومقدم تلفزيوني مصري. وُلد في 22 مايو 1974. اشتهر باسم يوسف ببرنامجه التلفزيوني “البرنامج” الذي بدأ في عام 2011. يعتبر البرنامج ساخرًا ويستهدف السياسة والشؤون الاجتماعية في مصر والعالم العربي.ويستخدم باسم يوسف السخرية والكوميديا لتناول القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة ساخرة ومثيرة للجدل. يعرض البرنامج مواقف وتعليقات ساخرة على الأحداث الجارية والشخصيات السياسية، ويعتبر صوتًا نقديًّا في المشهد العام.

باسم يوسف يعتبر واحدًا من الشخصيات البارزة في مجال الكوميديا والسخرية في العالم العربي. يتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بجماهيرية واسعة؛ نظرًا لأسلوبه الفكاهي وإلقائه الساخر. قد تكون مواضيعه وتعليقاته مثيرة للجدل وتثير ردود فعل متباينة في المجتمع.

