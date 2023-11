باستخدام كاميرا مراقبة.. شاهد كيف تمكنت أم من اكتشاف إصابة ابنها بالسرطان

بعد ذلك، حقن الأطباء العلاج الكيميائي مباشرة في الورم، حيث يقول المستشفى إنه أخف وطأة من العلاج الكيميائي العادي، وأنقذوا عين بيني.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: CNNARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةجامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) للفصل الثاني من العام

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: 'يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات' (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الترفيه' تحذر الجميع من استغلال العلامات التجارية لموسم الرياضحذرت الهيئة العامة للترفية في حسابها الرسمي عبر منصة 'إكس' اليوم بناء على ماتم رصده من قبل الهيئة العامة للترفيه باستخدام عدد من الشركات العلامة التجارية الموسم الرياض.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: اكتشاف 'أصل تكوين' تمثال أبو الهول في مصر!يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: الايرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي تسرّب رسالة من سجنهاتمكنت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي من تسريب رسالة شكر على منحها جائزة نوبل للسلام من سجنها في طهران قالت فيها 'الانتصار ليس أمراً سهلا، لكنه مؤكد'.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕