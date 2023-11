باريس تعرب عن 'قلقها البالغ' إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.

عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج"مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة"حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.حذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.السعال هو أحد الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي. فما العمل إذا استمر السعال لفترة طويلة؟ وهل عواقبه خطيرة؟بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.

حماس تعلن مقتل 7 من الرهائن في القصف الإسرائيلي على جبالياأعلنت حركة حماس مقتل سبعة رهائن بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

صرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةصرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل وبعد شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة، سقط فيها أكثر من 400 بين شهيد وجريح، ضجت

بوريل: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أفزعنيقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه شعر بالفزع جراء أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم جباليا في غزة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى عصر اليوم.

دمشق تندد بالقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا الذي خلّف مئات القتلى والجرحىدانت الخارجية السورية القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة الذي خلّف أكثر من 400 قتيل ومئات الجرحى، مطالبة 'شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم'.

أنجلينا جولي حول مقتل وجرح المئات في قصف إسرائيل لمخيم جباليا: غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعيةعلقت النجمة العالمية أنجلينا جولي يوم الأربعاء على القصف الإسرائيلي الذي شهده مخيم جباليا بغزة وأسفر عن أكثر 'من 400 شهيد وجريح'، وفق الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

إسرائيل تقصف جباليا.. وتتصدى لصاروخ ومسيرات أطلقت من اليمنفيما يتواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، غد

