باريس: مقتل 39 فرنسياً في إسرائيل وفقدان 9 آخرين. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت ارتفاع عدد الضحايا الفرنسيين في الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأوضحت الوزارة أن هناك تسعة مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين، بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة. وأفاد التلفزيون الفلسطيني بأن أكثر من 150 قتيلا وجريحا سقطوا في القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بجباليا في غزة. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية توغل بجنوب قطاع غزة.

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RTARABIC: الصحة في غزة: مقتل 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، مقتل 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين منذ 7 أكتوبر.

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RTARABIC: إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود آخرين في غزة والحصيلة تبلغ 23 قتيلا منذ بدء العملية البريةأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

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RTARABIC: إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود آخرين خلال معارك غزة والحصيلة تبلغ 23 قتيلاأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

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RTARABIC: إيران.. 27 قتيلا و12 جريحا في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدرات (صور + فيديو)اندلع حريق كبير اليوم الجمعة في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، أدى إلى مقتل 27 على الأقل، وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت السلطة القضائية.

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CNNARABİC: إسرائيل تعترف بشن غارة على سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء.. وشهود: عشرات القتلى والجرحىأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي يقول شهود عيان إنه أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

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SKYNEWSARABİA: واشنطن تطالب بهدنة إنسانية في غزة ونتنياهو يرفضحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل، الجمعة، على إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لغارات جوية عنيفة منذ أسابيع أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين.

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