باحث: مصر قادرة على توفير الاتصالات لغزة خلال ساعة واحدة (شاهد)

استبعد مهند صبري أن يقدم النظام المصري على خطوة قد تساعد الغزيين في الحصول على شبكة اتصالات- مكملينإن الحكومة لديها المقدرة على توفير الاتصالات والإنترنت إلى غالبية مناطق قطاع غزة، خلال ساعة واحدة فقط.

وذكر الصحفي والباحث مهند صبري أن"مصر لديها القدرة الكاملة والفورية أن تحرك برج اتصالات متنقل من العريش ليكون على الحدود في رفح خلال ساعة". ولفت صبري إلى أن البرج سيمكن سكان جنوب غزة بالكامل، وامتداد المناطق نحو الشمال إلى فتح شبكة الاتصالات، مضيفا خلال استضافته على قناة"مكملين":"لكني أعرف بيقين شبه كامل أن النظام المصري لن يفعل ذلك".

وقال مهند صبري في حديثه أمام محاوره أسامة جاويش، إن قطاع غزة لا يحتاج إلى"ستارلينك" أو غيره، مضيفا أن برج واحد من أبراج الاتصالات في القاهرة، من شأنه تغطية القطاع.بدوره، قال أسامة جاويش، إن إمداد دولة جارة بالانترنت المقطوع لديها، غير مخالف لاتفاقية كامب ديفيد وأي اتفاقية أخرى، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة. headtopics.com

وتساءل جاويش"إدخال قافلة مساعدات ستقوم إسرائيل بقصفها، لكن تحريك برج اتصالات داخل مصر، هل سيتم قصفه؟"، ليجيبه مهند صبري"ربما يقصفونه بالخطأ"، في إشارة إلى أن الاحتلال برر قصفه موقعا مصريا في رفح قبل أيام بأنه استهداف عن طريق الخطأ.

وكانت شركة"جوال" للاتصالات أعلنت مساء الجمعة، أن خدمة الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة. فيما دشن ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل، حملة تطالب شركات الاتصالات بالتحرك من أجل إمداد أهالي قطاع غزة بالاتصالات. headtopics.com

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