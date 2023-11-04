باتروشيف: استراتيجية الأمن القومي لروسيا تعزز الاستقرار الداخلي والإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية

وأشار باتروشيف، خلال حديث له اليوم السبت في إطار محاضرات لجمعية"المعرفة" ضمن فعاليات منتدى معرض"روسيا" في موسكو، إلى أن تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية لروسيا. وشدد أمين مجلس الأمن الروسي، على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن، أسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية، مما يضمن الأمن القومي للبلاد لعدة عقود لاحقا.
أعلنت الولايات المتحدة أنه على"حزب الله" اللبناني ألا"يستغل" الحرب بين إسرائيل و"حماس" بعدما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد تل أبيب"مفتوحة". حذر المحلل السياسي الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية ورئيس قسم الأبحاث في معهد آمان، عاموس جلعاد، من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن. حالة من الرعب والخوف الشديد تنتاب الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وتوالي الأنباء عن سقوط القتلى والجرحى في الجيش الإسرائيلي. قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة بحثا عن الرهائن لدى حركة"حماس". ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تزال تمارس على القاهرة ضغوطا كبيرة للغاية بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سينا
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
:
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »
مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »
مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر »