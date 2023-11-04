باتروشيف: استراتيجية الأمن القومي لروسيا تعزز الاستقرار الداخلي والإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية

وأشار باتروشيف، خلال حديث له اليوم السبت في إطار محاضرات لجمعية"المعرفة" ضمن فعاليات منتدى معرض"روسيا" في موسكو، إلى أن تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية لروسيا. وشدد أمين مجلس الأمن الروسي، على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن، أسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية، مما يضمن الأمن القومي للبلاد لعدة عقود لاحقا.

أعلنت الولايات المتحدة أنه على"حزب الله" اللبناني ألا"يستغل" الحرب بين إسرائيل و"حماس" بعدما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد تل أبيب"مفتوحة". حذر المحلل السياسي الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية ورئيس قسم الأبحاث في معهد آمان، عاموس جلعاد، من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن. حالة من الرعب والخوف الشديد تنتاب الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وتوالي الأنباء عن سقوط القتلى والجرحى في الجيش الإسرائيلي. قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة بحثا عن الرهائن لدى حركة"حماس". ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تزال تمارس على القاهرة ضغوطا كبيرة للغاية بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سينا

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RTARABIC: خبراء يوضحون لـRT مبررات وصحة خروج روسيا من 'حظر الأسلحة النووية' ودور واشنطن في ذلكقال الخبير الاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد إن النزاع الأوكراني كشف لروسيا عدم حفاظ واشنطن على الأمن العام العالمي وإدراك موسكو أن أمريكا تحشد لكييف ضدها، الأمر الذي أثار قلقها.

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RTARABIC: 'ناشطة مصرية تتخابر مع الموساد'.. شاهد الفيديو المتسبب في أزمة كبرى بمصرنشر عدد كبير من المصريين فيديو للناشطة المصرية داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في مقابلة مع معهد الأمن القومي الإسرائيلي 'التابع للموساد الإسرائيلي'.

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SKYNEWSARABİA: يلين: واشنطن تسعى للتعاون مع بكين بدون التفريط بأمنها القوميأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن بلادها تسعى إلى التعاون مع الصين لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وأزمة الديون، لكنها لن تقدم تنازلات في مجالات مثل الأمن القومي.

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RTARABIC: مسؤول إيراني يكشف لـRT مضمون رسالة وجهتها واشنطن إلى طهران بشأن غزة (فيديو)كشف وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه في الأيام الأولى لعملية 'طوفان الأقصى' وجهت واشنطن رسالة إلى طهران لإبقاء مستوى الصراع بين إسرائيل و'حماس'.

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RTARABIC: ماذا طلبت واشنطن من طهران بشأن غزة؟الاتصالات الروسية الإيرانية والقناة السرية بين واشنطن وطهران وملفات أخرى في حديث مع وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي وال سياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

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AA_ARABİC: كيربي: نبحث فكرة توقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحماسبهدف مساعدة المدنيين بغزة وإخراج الرهائن بمن فيهم الرعايا الأمريكيون، حسب متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - Anadolu Ajansı

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