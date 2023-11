بابا الفاتيكان يدعو لتطبيق 'حل الدولتين' بالشرق الأوسط

وأعرب البابا في مقابلة مع قناة Rai1 الإيطالية الحكومية، مساء الأربعاء، عن خشيته من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتحوله إلى نطاق عالمي. وأضاف:"لا شيء يمكن معالجته بالحرب، كل شيء يتم كسبه من خلال السلام والحوار، هناك شعبان يجب أن يعيشا معا، وبهذا الحل الحكيم، شعبان ودولتان".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

