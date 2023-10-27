بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

(CNN) -- أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة "حماس"، في مواجهة اعتراض شديد من الولايات المتحدة وإسرائيل.وصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت، واندلع التصفيق في قاعة الجمعية عندما تم عرض نتيجة التصويت.

ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية"، وكذلك "وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق"، ويطلب من إسرائيل إلغاء أمرها بإخلاء شمال غزة.

ويدعو القرار أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني" لكنه لا يذكر اسم "حماس" باعتبارها الخاطف. headtopics.com

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قال إن الدعوات لوقف إطلاق النار "ليست محاولة للسلام ولكنها لتقييد أيدي إسرائيل، ومنعنا من القضاء على تهديد كبير لمواطنينا". وفي وقت سابق من يوم الجمعة، رفضت الجمعية العامة تعديلا قدمته كندا ودعمته الولايات المتحدة ليشمل لغة قاسية حول "حماس" في القرار.

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