بأغلبية ساحقة..الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية الفلسطينية، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع

يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية، ورغم أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه دولة الاحتلال عملياتها البرية في غزة.اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" الذي تدعو فيه إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية

تم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

اقرأ أكثر:

alyaum »

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في غزةصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبيرة بـ'هدنة إنسانية فورية'، في اليوم الحادي والعشرين من اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يطلب 'هدنات' في غزة حيث 'لا أحد في أمان' وفق الأمم المتحدةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى 'ممرات إنسانية وهدنات' في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر حيث أكدت الأمم المتحدة أن 'لا أحد في أمان'. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء العقاب الجماعي على سكان غزةالمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني قالت إن 2.2 مليون شخص محاصرين في غزة يواجهون 'كارثة إنسانية'. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال»دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متجاوزاً دعوات حزبه الداعي لهدنة إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕