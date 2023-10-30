انهيار مباحثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

https://aawsat.
وقال الوزير الأسترالي إنه سافر «بنية التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي... ولكن للأسف لم نتمكن من إحراز تقدم». وأضاف وات أن المباحثات انهارت لأن «الاتحاد الأوروبي لم يتزحزح بصورة كبيرة» عن عرض طرحه مطلع هذا العام «خاصة فيما يتعلق بالزراعة». وأوضح «لم نتمكن من رؤية الاتحاد الأوروبي يعزز عرضه بالنسبة لمنتجات مثل اللحوم والماشية ومنتجات الألبان والسكر، لكي يكون الأمر كافياً بالنسبة لنا، لكي نعد الاتفاق يصب في المصلحة القومية الأسترالية».
وأضاف البنك في بيان حول أحدث تقرير له بشأن آفاق أسواق السلع الأولية يوم الاثنين، أنه وفقاً للتقييم الأولي للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع الأولية في الأمد القريب، فإن التأثيرات ستكون محدودة ما لم يتسع الصراع. headtopics.com
وقال البنك إن تأثيرات الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن؛ إذ ارتفعت أسعار النفط بوجه عام نحو ستة بالمائة منذ اندلاع الصراع، في حين لم تتحرك أسعار السلع الزراعية الأولية، ومعظم المعادن وغيرها من السلع الأولية إلا قليلاً، لكن البنك قال إن آفاق أسعار السلع الأولية قد تتدهور سريعاً إذا تصاعد الصراع، محدداً ثلاثة تصورات للمخاطر استناداً إلى التجارب السابقة منذ السبعينات، مشيراً إلى أن التأثيرات ستعتمد على درجة اضطراب إمدادات النفط.
وفي تصوره الثالث الذي يفترض حدوث «اضطراب كبير» مماثل لحظر النفط العربي خلال 1973، فإن إمدادات الخام العالمية ستتراجع بما يتراوح بين ستة ملايين وثمانية ملايين برميل يومياً، مما سيقود الأسعار للارتفاع 56 إلى 75 بالمائة لتسجل ما يتراوح بين 140 و157 دولاراً للبرميل. headtopics.com