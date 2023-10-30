انهيار مباحثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

https://aawsat.

وقال الوزير الأسترالي إنه سافر «بنية التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي... ولكن للأسف لم نتمكن من إحراز تقدم». وأضاف وات أن المباحثات انهارت لأن «الاتحاد الأوروبي لم يتزحزح بصورة كبيرة» عن عرض طرحه مطلع هذا العام «خاصة فيما يتعلق بالزراعة». وأوضح «لم نتمكن من رؤية الاتحاد الأوروبي يعزز عرضه بالنسبة لمنتجات مثل اللحوم والماشية ومنتجات الألبان والسكر، لكي يكون الأمر كافياً بالنسبة لنا، لكي نعد الاتفاق يصب في المصلحة القومية الأسترالية».

وأضاف البنك في بيان حول أحدث تقرير له بشأن آفاق أسواق السلع الأولية يوم الاثنين، أنه وفقاً للتقييم الأولي للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع الأولية في الأمد القريب، فإن التأثيرات ستكون محدودة ما لم يتسع الصراع. headtopics.com

وقال البنك إن تأثيرات الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن؛ إذ ارتفعت أسعار النفط بوجه عام نحو ستة بالمائة منذ اندلاع الصراع، في حين لم تتحرك أسعار السلع الزراعية الأولية، ومعظم المعادن وغيرها من السلع الأولية إلا قليلاً، لكن البنك قال إن آفاق أسعار السلع الأولية قد تتدهور سريعاً إذا تصاعد الصراع، محدداً ثلاثة تصورات للمخاطر استناداً إلى التجارب السابقة منذ السبعينات، مشيراً إلى أن التأثيرات ستعتمد على درجة اضطراب إمدادات النفط.

وفي تصوره الثالث الذي يفترض حدوث «اضطراب كبير» مماثل لحظر النفط العربي خلال 1973، فإن إمدادات الخام العالمية ستتراجع بما يتراوح بين ستة ملايين وثمانية ملايين برميل يومياً، مما سيقود الأسعار للارتفاع 56 إلى 75 بالمائة لتسجل ما يتراوح بين 140 و157 دولاراً للبرميل. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

استراليا تنسحب من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبياستراليا تنسحب من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي اقرأ أكثر ⮕

موسكو تهدد بمصادرة أصول للاتحاد الأوروبيقال حليف بارز للرئيس فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولاً مملوكة لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعدها غير صديقة، إذا «سرق» الاتحاد أموال روسيا المجمدة. اقرأ أكثر ⮕

تأكيد فلسطيني بحريني على ضرورة 'الوقف الفوري للعدوان' على غزةخلال مباحثات بين الرئيس الفلسطيني ووزير خارجية البحرين.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أنحاء أوروبا وأسترالياعشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أنحاء أوروبا وأستراليا اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» بقطاع غزةدعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف. اقرأ أكثر ⮕

معارك السودان بين البرهان ودقلو تحتدم في نيالا تزامنا مع مباحثات جدةمع استئناف طرفي الحرب في السودان المفاوضات بينهما برعاية أميركية سعودية، يحاول كل منهما تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض كان آخرها الصراع على نيالا ثاني كبرى مدن السودان من حيث عدد السكان، في قلب إقليم دارفور. اقرأ أكثر ⮕