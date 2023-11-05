انهيار جسور وتدمير طرق بسبب الأمطار في شرق أفريقيا

وأخبرت الحكومة الإقليمية عن انهيار جسور وتدمير طرق بسبب هطول الأمطار مما صعب الوصول إلى الأسر المتضررة كما تم الإبلاغ عن أضرار لحقت بالماشية والمحاصيل والممتلكات.من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الشهر الماضي إن شرق أفريقيا سيشهد على الأرجح أمطارا أكثر غزارة من المعتاد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب ظاهرة "النينيو".

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ALYAUM: بكميات متفاوتة..7 مناطق تشهد هطول أمطار اليومسجّلت 38 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 7 مناطق، اليوم السبت.

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ALEQTİSADİAH: نقص الأمطار يلقي بظلاله على حركة مرور السفن في قناة بنمالا تحتوي قناة بنما على مياه كافية تسمح بمرور السفن، بسبب نقص الأمطار الناجم عن تغير المناخ.

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RTARABIC: هل ينهي سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين السلام مع مصر والأردن؟مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الخامس، تتعالى أصوات تحذر من انهيار اتفاقيات سلام إسرائيل مع مصر والأردن في حال مضي تل أبيب في تنفيذ خطط التهجير القسري للفلسطينيين.

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SKYNEWSARABİA: بطريقة هوليودية.. هروب دكتاتور غينيا السابق من السجناقتحم مسلحون السجن الرئيسي في العاصمة الغينية، صباح السبت، وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى 'داديس' كامارا، حسبما قال وزير العدل في البلاد، معلنا إغلاق حدود الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

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SKYNEWSARABİA: بطريقة هوليودية.. هروب دكتاتور غينيا من السجناقتحم مسلحون السجن الرئيسي في العاصمة الغينية، صباح السبت، وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى 'داديس' كامارا، حسبما قال وزير العدل في البلاد، معلنا إغلاق حدود الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر »

ALMOWATENNET: مطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل تتزايد التوقعات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مدارس مكة المكرمة والجموم والكامل بعد الأمطار

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