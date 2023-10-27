انقطاع كامل للإنترنت في غزة والهلال الأحمر الفلسطيني يفقد الاتصال بطواقمه

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مساء الجمعة، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتقدم شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة. وزادت:"كما دُمرت المسارات المدمرة جزئياً خلال قصف الأيام السابقة للعدوان الحالي، ما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب".من جهتها، قالت شركة أوريدو فلسطين (إحدى شركتين مشغلتين للهاتف المتنقل) في بيان منفصل، إن خدماتها للهاتف الخلوي انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، بدءاً من مساء الجمعة.

بدورها، ذكرت قناة"12" العبرية الخاصة أن"قصفاً مدفعياً عنيفاً ينفذه الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة".في غضون ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إنها انقطعت عن الاتصال"بشكل كامل" مع غرفة العمليات في غزة وعن كل طواقمها العاملة فيه، في ظل تواصل تكثيف القصف الإسرائيلي. headtopics.com

وأعربت الجمعية عن شعورها بالقلق الشديد بخصوص"إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتهم الإسعافية، ولا سيما أن هذا القطع يؤثر في خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى". وزادت الجمعية:"ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي".

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